В стилобатной части будут выставки, образовательный и досуговый центры, кафе. Там также появятся зоны для проведения культурных и образовательных мероприятий, выставочных проектов, концертов, театральных постановок и т.д.
Планируется, что в фондохранилище разместят коллекции 16 московских музеев — около 820 тыс. единиц хранения. Также там разместят депозитарии Великой отечественной войны, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, подземное пространство комплекса локально используют для размещения техпомещений, а также для прокладки внутренних инженерных коммуникаций. Помимо этого, там запланировано создать центральный тепловой пункт, модульную котельную и прочее.
На благоустроенной огороженной территории комплекса будут проезды, открытые автостоянки, в том числе для автобусов и такси, велопарковки, там разобьют газон. Для посетителей будут доступны сцена-амфитеатр, уличный кинотеатр, зона уличной музейной экспозиции и сухой бассейн.
Ранее сообщалось, что в Коммунарке в новой Москве планируется строительство музейного фондохранилища. Выставочные помещения займут около 10 тыс. кв.м. Комплекс будет рассчитан для хранения фондов 19 московских городских и четырех федеральных музеев, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи. Необходимость строительства комплекса объяснялась дефицитом экспозиционных площадей на основных площадках музеев.
Ввести объект в эксплуатацию планировалось к 2023 году.