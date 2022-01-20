"На территории АДЦ в Коммунарке за счет города будет построен межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс — проектная документация для строительства объекта согласована экспертами Мосгосэкспертизы. Комплекс будет состоять из пяти выраженных объемов, размещенных на едином стилобате: четыре 6-7-этажных корпуса фондохранилища федеральных музеев, расположенные в восточной части в шахматном порядке, и один шестиэтажный корпус фондохранилища музеев Москвы в западной части", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В стилобатной части будут выставки, образовательный и досуговый центры, кафе. Там также появятся зоны для проведения культурных и образовательных мероприятий, выставочных проектов, концертов, театральных постановок и т.д.

Планируется, что в фондохранилище разместят коллекции 16 московских музеев — около 820 тыс. единиц хранения. Также там разместят депозитарии Великой отечественной войны, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, подземное пространство комплекса локально используют для размещения техпомещений, а также для прокладки внутренних инженерных коммуникаций. Помимо этого, там запланировано создать центральный тепловой пункт, модульную котельную и прочее.

На благоустроенной огороженной территории комплекса будут проезды, открытые автостоянки, в том числе для автобусов и такси, велопарковки, там разобьют газон. Для посетителей будут доступны сцена-амфитеатр, уличный кинотеатр, зона уличной музейной экспозиции и сухой бассейн.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке в новой Москве планируется строительство музейного фондохранилища. Выставочные помещения займут около 10 тыс. кв.м. Комплекс будет рассчитан для хранения фондов 19 московских городских и четырех федеральных музеев, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи. Необходимость строительства комплекса объяснялась дефицитом экспозиционных площадей на основных площадках музеев.

Ввести объект в эксплуатацию планировалось к 2023 году.