«С 1 марта 2022 года классификация стран на основе их эпидемиологического риска дифференцирована и будет включать три категории: зеленый список стран, красный и серый. Ранее их было четыре, совет министров отказался от использования оранжевого списка стран», — пишет портал.

Как отмечает издание, следующий пункт, который обсуждался советом министров Кипра, касался вакцинированных или переболевших путешественников. Эти граждане с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина, получения специальных разрешений на въезд.

«Вакцинированные или переболевшие пассажиры могут въезжать на Кипр при наличии действующего сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении, выданной страной, включенной в список государств-участников системы цифровых сертификатов ЕС (EUDCC). Также принимается цифровой сертификат вакцинации из третьих стран», — пишет портал.

Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также вакцины Sputnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и Sputnik Light, последнюю – только при введении в качестве бустера.

Как сообщает Euronews, для путешественников старше 18 лет сертификат о вакцинации без бустерной прививки будет действителен в течение 9 месяцев после введения двух доз вакцины или однокомпонентной прививки.

Ранее власти Кипра сообщали, что сократили сроки действия сертификатов вакцинации до семи месяцев вместо года. С 1 марта 2022 года срок действия составит 9 месяцев.

Что касается справки о перенесенном коронавирусе, то поездка на Кипра возможна в течение 180 дней с момента получения первого положительного ПЦР-теста на ковид.

Непривитые туристы из «зеленого списка» стран с 1 марта могут въехать на Кипр с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета или экспресс-тестом, сделанным не ранее чем за 24 часа до вылета. Путешественники из «красного списка» могут посетить Кипр без прививки на тех же условиях, но по прибытии в республику им придется сдать еще один ПЦР-тест на коронавирус за свой счет.

Въезд на Кипр из «серого списка» стран разрешен только отдельным категориям граждан: «киприоты и члены их семей (в том числе супруги-иностранцы), лица, законно проживающие в республике, граждане третьих стран, имеющие право на въезд в страну, после получения специального разрешения на онлайн-платформе CyprusFlightPass и другие», — пишет издание.

Гражданам из «серого списка» необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета или экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 24 часа. Также потребуется сдать дополнительный ПЦР-тест по прибытии на Кипр и соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Сократить срок до недели можно, если сдать ПЦР-тест на седьмой день за свой счет.

В настоящее время всем прибывающим в страну, если они старше 12 лет, необходимо сдать ПЦР-тест в лаборатории не ранее чем за 72 часа до вылета. По прибытии пассажиры, независимо от их прививочного статуса, будут проходить еще один ПЦР-тест за свой счет: стоимость процедуры составляет 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результаты теста будут доступны в течение 3 часов на платформе covid-testcyprus.com. Если путешественники не хотят сдавать тест, то им предстоит соблюдать карантин.

Все пассажиры также обязаны оформить CyprusFlightPass в течение 48 часов до начала поездки.