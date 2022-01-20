"С ночи 21 января до утра 24 числа местами в крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 30 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань и на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что подтопления возможны в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Северском, Абинском районах.

В свою очередь глава Крымского района Сергей Лесь сообщил о режиме повышенной готовности, который действует в муниципалитете до 25 января.

"Из-за повышения температуры до плюсовых отметок ожидается быстрое таяние снежного покрова, в том числе в горной местности Абинского района. Существует вероятность повышения уровня рек до неблагоприятных и опасных отметок с подтоплением территорий Крымского района", — написал Лесь в своем телеграм-канале.?

Отмечается, что если прогноз сбудется, то на подтопленных территориях возможно отключение света, воды и газа.