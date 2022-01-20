В сообщении Red Wings говорится, что для выполнения программы в аэропорту Владивостока будет организовано базирование трех самолетов SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы из Владивостока будут выполняться в Петропавловск-Камчатский — с 1 июня ежедневно, Хабаровск — с 1 июня дважды в день, Южно-Сахалинск — с 1 июня дважды в день.

Программа также предусматривает рейсы из Хабаровска в Южно-Сахалинск с 1 июня ежедневно и из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский со 2 июня ежедневно.

Red Wings 2 июня также запустит прямые рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться дважды в неделю на дальнемагистральных лайнерах Boeing-777-200 вместимостью 412 пассажиров.

Кроме того, в аэропорту Владивостока будут обеспечены стыковки между рейсами из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Южно-Сахалинска и рейсами в Санкт-Петербург.

"Рейсы Владивосток — Санкт-Петербург — Владивосток будут субсидироваться по постановлению правительства 215, что позволяет отдельным категориям россиян — жителям Дальнего Востока, молодежи, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям — приобретать билеты по льготным ценам. Льготные билеты также продаются на рейсы в Санкт-Петербург из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Южно-Сахалинска и обратно (выполняются через Владивосток)", — говорится в сообщении.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".