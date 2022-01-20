"В аэропорту Сочи с вылетающего рейса в Тюмень сняли двух пассажиров, которые во время посадки в самолет выражались грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих и бортпроводников не реагировали", — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России в четверг.

Прибывший наряд доставил 36-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, жителей Тюмени, в линейный отдел полиции в аэропорту Сочи Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. "Проведенное в дальнейшем медицинское освидетельствование подтвердило, что пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — подчеркивает пресс-служба. Материалы направлены в суд Адлерского района.