В сравнении с 2020 годом, когда авиасообщение было ограничено из-за COVID-19 более существенно, чем сейчас, показатель вырос на 52%.

На внутренних линиях аэропорт обслужил 20,1 млн пассажиров (+23% к 2019 г.; +49% к 2020 г.) Наибольший рост трафика зафиксирован на рейсах в Сочи, Симферополь, Калининград, Геленджик и Анапу.

В международном сообщении через "Домодедово" перевезено более 4,9 млн человек (-59% к 2019 г.; +69% к 2020 г.) Самыми популярными маршрутами были Анталья, Ташкент, Дубай, Ош и Стамбул.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в 2021 году составил 30,9 млн человек (статистика аэропорта включает детей до двух лет): это на 38% меньше, чем в 2019 году, и на 57% больше относительно 2020 года. Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — не отчитывался о перевозках за прошлый год.