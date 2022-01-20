"За 2021 год Севастополь посетило 647,9 тыс. человек и более 2 млн экскурсантов. Мы фиксируем ежегодное увеличение туристического потока региона более чем на 13%. Подобная динамика связана с продвижением туристического потенциала Севастополя. В частности, развиваются винный, активный, культурно-исторический виды туризма", — говорится в ответе на запрос агентства.

При этом турпоток в новогодние праздники вырос на 10% — до 21 тыс. туристов и 48 тыс. экскурсантов. Средняя загрузка отелей составила 44,5%, что выше прогнозных показателей. Власти связывают это с отменой в конце декабря QR-кодов для заселения в гостиницы.

В управлении напомнили, что за 2020 год Севастополь принял 567,7 тыс. туристов — это на 12,4% меньше показателя 2021 года, за 2019 год — 503,4 тыс., что на 22,3% ниже.

Объем налоговых отчислений от туротрасли за 2021 год составил 289,2 млн рублей, тогда как за позапрошлый — 275 млн рублей.

Как сообщалось, в мае власти Севастополя прогнозировали рекордный турпоток по итогам года — на уровне 600 тысяч.