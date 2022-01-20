Руководителю турфирмы предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

"Как установлено следствием, при организации экскурсии к водопаду "Вилючинский", находящемуся в горной и лавиноопасной местности, обвиняемая, не предоставила клиентам полную информацию о планируемом к посещению объекте для обеспечения безопасности жизни, здоровья и предотвращения травматизма. Не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником", — говорится в сообщении.

В результате экскурсанты подошли к водопаду, где на них с его верхней части обрушилась ледяная масса, один из туристов погиб, другому причинён лёгкий вред здоровью, сообщает пресс-служба. Трагическое происшествие произошло 7 января прошлого года.

Для обеспечения исковых требований пострадавших на имущество руководителя турфирмы общей стоимостью 5,3 млн рублей наложен арест, отмечает пресс-служба. Уголовное дело рассмотрит Елизовский районный суд Камчатского края.