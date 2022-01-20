В частности, с 20 января по 1 февраля при посещении заведений общепита, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, учреждений культуры и спорта QR-код предъявлять не нужно.

Также до 1 февраля отменяется система QR-кодов в гостиницах, санаторно-курортных и бытовых организациях.

После 1 февраля, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится, то действие "фильтров безопасности" может быть возобновлено, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что с 18 декабря 2021 года в регионе временно отменили систему предъявления документов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров; с 15 января этого года при посещении крупных торговых и торгово-развлекательных центров взрослым посетителям необходимо было предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса, либо документы, подтверждающих перенесенное заболевание, или ПЦР-тест.