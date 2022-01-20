В Ростуризме отметили, что в 2021 году неоднократно поступали жалобы туристов на несоответствие заявленной категории звездности отелей на курортных территориях, особенно в Краснодарском крае и Крыму.

«Значительное количество жалоб поступало на отели, классификацию которых проводила Общественная организация «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым». Претензии были рассмотрены Комиссией по апелляциям при Ростуризме, которая вынесла решение о дополнительной проверке на соответствие звездности отелей. В ходе выездной инспекции трех крымских отелей были выявлены нарушения, связанные с несоответствием средств размещения заявленной звездности, что послужило поводом проведения дополнительной документарной проверки организации Федеральным агентством по туризму», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в ходе аудита документов приказом 30 декабря 2021 года было приостановлено действие аттестата аккредитации организации. "Это первое подобное решение с 2011 года, когда в РФ начала действовать классификация объектов туриндустрии. Причиной стали несвоевременное представление сведений о классифицированных объектах и нарушение правил о классификации гостиниц. В частности, организация классифицировала гостевые дома, находящиеся в жилом фонде, и проводила классификацию средств размещения не в соответствии с правилами", — добавили в пресс-службе.

Ростуризм напомнил, что с 1 января 2022 года классификацию должны проходить все отели без исключения.

«Повышение качества туристических услуг является ключевой задачей Ростуризма, а работа с аккредитованными организациями – один из инструментов повышения уровня сервиса в отелях. Турист не должен платить за один уровень сервиса, гарантированный ему количеством звезд отеля, а по факту получать другой, меньше. Такие ситуации недопустимы, и мы будем жестко их пресекать. Сейчас готовим еще ряд выездных инспекций в три региона, где есть крупные курортные территории. Хочу подчеркнуть, что мы не собираемся создавать дополнительную нагрузку на бизнес. Наша общая с бизнесом цель — это довольные и счастливые путешественники, которые с удовольствием будут возвращаться в чистые и комфортные отели на отдых вновь и вновь. Мы как государство должны создать для этого все условия», — приводит пресс-служба слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

В настоящее время в Федеральном перечне туристских объектов находятся 16 549 классифицированных гостиниц и 167 аккредитованных организаций.

«Федеральное агентство по туризму напоминает о необходимости строгого соблюдения аккредитованными организациями порядка классификации объектов размещения, согласно Положению о классификации гостиниц. Ведомство также призывает воздерживаться от недобросовестных практик по присвоению гостинице определенной категории и выдаче по результатам классификации свидетельства без выездной экспертной оценки гостиницы, в том числе номерного фонда, персонала, а также предоставляемых в ней гостиничных услуг на их соответствие требованиям», — подчеркнули в Ростуризме.

По последним данным ведомства, всего в Крыму классификацию прошли около 900 средств размещения. Категорию "5 звезд" получили 10 отелей, "4 звезды" — около 50, "3 звезды" — 220, "2 звезды" — 150, "1 звезду" — 30, более 400 — "без звезд".