"На Пхукете вступил в силу указ управления общественного здравоохранения об обязательной изоляции в гостиничном номере в случае обнаружения коронавирусной инфекции или контакта с инфицированным COVID-19. Согласно документу, туристы, получившие положительный результат теста на COVID-19 во время пребывания на Пхукете, должны проследовать в медицинское учреждение или специальный отель, именуемый "хоспител" ("hospitel"), или же пройти обязательную десятидневную изоляцию в карантинном номере отеля", — говорится в сообщении.

По информации ТАТ, это нужно для непрерывного наблюдения за состоянием здоровья таких туристов.

"Путешественники, желающие пройти обязательную десятидневную изоляцию в карантинном номере отеля, могут выбрать один из трех медицинских пакетов стоимостью от 1 до 15 тыс. батов (от 2,2 до 35 тыс. рублей). По истечении десятидневной изоляции гости получат медицинскую справку о прохождении карантина после чего смогут свободно покидать номер отеля и продолжить отдых", — следует из документа.

В нем также говорится, что лицами, контактировавшими с инфицированными коронавирусом, считаются те, кто проживал в одном номере или имел близкий контакт с человеком, получившим положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Такие туристы должны переселиться в специальную карантинную зону отеля.

"В случае контакта с больным COVID-19 гость должен оставаться на самоизоляции в течение 7 дней и в течение этого времени сделать два теста. Если результат одного из тестов окажется положительным, то турист должен самоизолироваться в номере. Если антиген-тест покажет положительный результат, то будет проведен контрольный ПЦР-тест, в случае подтверждения которого гость должен быть немедленно изолирован в специальном номере на 10 дней", — сообщает ТАТ.

Возможность десятидневной изоляции в номере доступна для постояльцев отелей, включенных в программу "Обязательной изоляции в гостиничном номере".

Российские туристы с прививкой "Спутник V" с 1 сентября 2021 года могут въезжать с Таиланд в рамках программы "Песочница", Пхукет – наиболее популярная среди открытых для россиян провинций. Для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля и предоплата двух или трех тестов, в зависимости от продолжительности поездки.

Кроме того, для путешествия в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест.