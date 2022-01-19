В сравнении с 2020 годом, когда глобальное международное авиасообщение было ограничено из-за COVID-19 еще более существенно, чем сейчас, прошлогодний показатель вырос на 16%.

В целом на международных воздушных линиях, которые включают транзит, в прошлом году выполнено 504,9 тыс. полетов (-43% к 2021 г.; +30% г/г). Число внутренних полетов составило 1,1 млн (+20% к 2021 г.; +24% г/г).

Всего в небе над РФ в 2021 году диспетчерами обслужено 1,63 млн полетов, что на 11% меньше, чем в 2019 году, и на 26% больше, чем в 2020-м.

Иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения продолжительности рейсов используют так называемые транссибирские маршруты над Россией. За это РФ с 1970-х годов взимает роялти, большую часть которых получает "Аэрофлот". Часть суммы достается Росавиации на поддержку летных училищ.

На фоне пандемии COVID-19 транссибирские перелеты сократились, а вместе с ними уменьшились и роялти, которые до кризиса, по оценкам властей, приносили "Аэрофлоту" около $30 млн в год.