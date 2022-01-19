"В настоящее время Токарев задержан в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Токарев задержан в порядке статьи 91 УПК до предъявления ему обвинения.

По словам собеседника агентства, Токареву инкриминируется мошенничество, совершенное 5 лет назад в отношении компании "Спецтрансстрой".

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

В свою очередь в пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

Вместе с тем, ранее в телеграм-каналах была опубликована информация о возможной скорой отставке Токарева из-за ситуации с компанией "Спецтрансстрой", экс-владелец которого Юрий Рейльян был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в мошенничестве и доставлен в Иркутск.

Источник "Интерфакса", близкий к Минтрансу сообщил, что заместитель директора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов является кандидатом на пост замминистра транспорта РФ. По его данным, уже в начале февраля Иванов может приступить к работе в ведомстве.

43-летний Токарев занимает должность замминистра транспорта с ноября 2018 года. С 2016 по 2018 год являлся первым заместителем генерального директора ООО "Спецтрансстрой", а до этого занимал руководящие должности в "РусГидро", являлся замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, замминистра регионального развития РФ.