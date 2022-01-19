"На второй неделе (января — ИФ) заболеваемость коронавирусом по сравнению с первой неделей выросла на 46%, но помимо показателя вновь заболевших очень важен показатель количества коек, занятых в моногоспиталях", — сказал Моор в своем видеообращении в соцсетях.

По его словам, 3 января в ковид-госпиталях было занято 1 тыс. 204 койки, 19 января — 1 тыс. 192.

"То есть, количество занятых коек практически не меняется при росте заболеваемости, это говорит о том, что болезнь протекает в более легкой форме. Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, у нас есть все основания перенести введение QR-кодов в нашем регионе с 20 января на более поздний срок. Предлагаю — на 1 февраля", — сказал губернатор.

Он также обратился к руководителям предприятий с просьбой перевести на дистанционный режим максимальное количество работников.

"Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать, предприятия должны производить свою продукцию, оказывать услуги, выплачивать зарплату сотрудникам", — отметил Моор.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года в Тюменской области временно — до 20 января — отменили систему QR-кодов для посещения ТЦ, ТРЦ и рынков.

Кроме того, систему QR-кодов с 20 января планировалось ввести в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских, на базах отдыха, турбазах, в ночных клубах, на дискотеках и предприятиях общественного питания.