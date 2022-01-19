Эти решение касается только Англии. В остальных частях Великобритании вопрос об ограничениях регулируется местными властями.

Джонсон объявил, что меры, носившие название "план Б", будут отменены по всей Англии после 26 января. Выступая в парламенте, он заявил, что более 90% людей старше 60 лет по всей Великобритании получили "бустерные" дозы вакцины. Премьер подчеркнул: эксперты полагают, что нынешняя волна распространения вируса достигла пика на национальном уровне.

Таким образом, после 26 января требования "паспорта вакцинации", ношение масок в общественных местах и перевод на удаленную работу больше не будут действовать. Если же частные компании захотят использовать "паспорта вакцинации" для допуска людей на свою территорию, то они могут оставить соответствующие меры в силе.