"В ближайшее время мы будем открывать лыжный маршрут на Черную скалу, я считаю, что он будет востребован. Мы сохранили лыжный маршрут при планировании эколого-туристического комплекса на Семибратке и думаем, что тропа к Черной скале тоже будет пользоваться популярностью", — сказала Новоселова.

Кроме того, по ее информации, в парке приняты новые правила для безопасности посетителей. В частности, запрещено кататься на склонах, которые являются частью туристической тропы. Как пояснила директор, запрет на катание официально закреплён в Правилах посещения, соблюдать их обязаны все туристы.

"Катание на ледянках зашлифовывает склоны, а остальные туристы ходят именно по ним. Это и неуважение к окружающим, и опасно для самих катающихся. Здесь должен работать здравый смысл", — сказала Новоселова.

В свою очередь пресс-служба нацпарка отмечает, что в новогодние каникулы сотрудники МЧС четыре раза выезжали в приют "Белый ключ", чтобы забрать оттуда травмированных туристов, женщин в возрасте от 39 до 56 лет, которые повредили ноги, катаясь со склонов Двуглавой сопки.

Использование тюбингов на тропах разрешено только в том случае, если на них везут маленьких детей, которым пока не по силам дальние прогулки по лесу.

По информации Новоселовой, количество посетителей нацпарка ежегодно возрастает. За прошлый год здесь побывали более 200 тыс. человек, что на 24 тыс. больше предыдущего года. Основной поток сотрудники стараются направить на проложенные по территории туристические тропы.

"Наша задача сконцентрировать на тропы этот немалый поток, чтобы как можно меньше антропогенного влияния оказывалось на природу Таганая", — пояснила директор.