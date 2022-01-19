Как сообщалось, в 2020 году пассажиропоток ростовского аэропорта составил 2,086 млн человек. Таким образом, в 2021 году показатель вырос на 39,5%.

Большая часть пассажиров — 2 млн 277 тыс. — перевезена на рейсах внутри страны.

"В 2021 году сохранились тенденции, наметившиеся в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Падение пассажиропотока по сравнению с 2019 годом по-прежнему затрагивает все сегменты: на 4,2% снизился пассажиропоток на внутренних рейсах, на 7,1% — на международных. Во втором полугодии в "Платове" наблюдался стабильный рост, однако в целом по году он не имел решающего значения", — отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в первом квартале международные рейсы практически не осуществлялись, а во втором квартале была закрыта Турция — самое популярное зарубежное направление.

Несмотря на общее сокращение объемов пассажиропотока, региональные перевозки по маршрутам, минующим Москву, показали рост на уровне 20%.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее популярными направлениям в прошлом году стали Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Махачкала, Самара, Уфа и Нижний Новгород. Всего в 2021 году выполнялись регулярные рейсы по 26 внутренним направлениям.

Самым популярным зарубежным направлением в 2021 году стала турецкая Анталья, на рейсах в которую было обслужено 193,7 тыс. человек. Также среди лидеров Ереван и Стамбул. Всего в 2021 году выполнялись международные рейсы по 30 направлениям.

Среди авиакомпаний, осуществляющих рейсы из аэропорта "Платов", больше всего пассажиров, 794,3 тыс. человек, обслужил базовый перевозчик — "Азимут". В пятерку лидеров также входят "Аэрофлот", S7, Smartavia и Nordwind.