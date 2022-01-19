"В начале января эмират Абу-Даби исключил Россию из "зеленого" списка стран. Для непривитых ввели 10-дневный карантин, а для вакцинированных увеличили число обязательных ПЦР-тестов по прибытии: сначала один бесплатный в аэропорту по прибытии, а затем еще два теста – на 4-й и 8-й день нахождения в эмирате. Для всех туристов, путешествующих из Дубая в Абу-Даби через сухопутную границу, теперь необходимо предъявить либо активированное приложение AlHosn (с зеленым цветом) либо результат ПЦР-теста, сделанного в ОАЭ не ранее чем за 96 часов до въезда в эмират", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора TUI Россия.

Там также напомнили, что вакцинированным "Спутником V" туристам для полета в Абу-Даби необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на английском языке (распечатанный), сделанный за 48 часов до вылета. Еще один бесплатный ПЦР-тест нужно сдать в аэропорту Абу-Даби. Результат придет по смс в течение полутора часов.

"Стоимость дополнительных ПЦР-тестов для самостоятельной сдачи составляет 50 дирхамов или тысяча рублей. Тест можно сдать в любом большом торговом центре или клинике. Результат придет по электронной почте. При наличии активированного приложения AlHosn результат теста подгружается автоматически", — добавили в пресс-службе туроператора.

Посещение общественных мест возможно только при наличии авторизованной вакцины и актуального ПЦР-теста (сделанного в ОАЭ по прилету, на 6 день (или 4 и 8), тест необходимо повторять каждые 2 недели).

Между тем, в местных СМИ сообщается, что граждане, имеющие две прививки против COVID-19, больше не считаются полностью вакцинированными для посещения Абу-Даби, и теперь привитым нужна бустерная доза.

Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в офисе по туризму Абу-Даби, правило касается только граждан ОАЭ и не имеет отношения к иностранным туристам.

"Информация о требовании бустерной вакцины касается только местных жителей и резидентов ОАЭ и не является обязательным требованием для туристов", — подчеркнули в офисе по туризму.

Для обратного вылета из Абу-Даби необходимо предоставить результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Тест должен быть сделан в ОАЭ. Без теста в регистрации на рейс будет отказано.