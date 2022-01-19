Соответствующие изменения внесены губернатором Алексеем Дюминым в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

В частности, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников из числа руководителей, специалистов и других служащих.

В коллективах предлагается обеспечить достижение уровня коллективного иммунитета от COVID-19 в 80% в сроки, определенные главным государственным санитарным врачом по Тульской области.

Кроме того, в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита рекомендовано обеспечить бесконтактную термометрию посетителей (люди с температурой выше 37,1°C не должны допускаться в помещения).

Также принято решение приостановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.