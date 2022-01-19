По версии полиции, Волочкова находилась на борту "с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты". Когда ее доставили в дежурную часть, она вела себя "неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей". Нетрезвое состояние было у нее выявлено по результатам медосвидетельствования, отметили в управлении.

Собранные материалы полицейские передадут в следственные органы.

В управлении сообщили, что на Волочкову составили протокол о мелком хулиганстве и об отсутствии на ней маски. Статья о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) предусматривает до 15 суток ареста. Второй протокол составлен по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Инцидент с Волочковой произошел во вторник. Балерина после составления протоколов рассказала, что ее спровоцировал бортпроводник, с которым она "хочет судиться". Газете "Известия" она сообщила, что бортпроводник начал снимать ее на камеру, когда она спустила маску с лица, чтобы пить кофе. Она утверждает, что в тот момент многие пассажиры были без масок.