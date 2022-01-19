Пятый этап распродажи туров с кешбэком стартовал в ночь с 17 на 18 января. В нем участвуют более 660 туроператоров и более 3,3 тыс. объектов размещения. Приобрести путешествия в рамках акции можно во все регионы России на период с 18 января до 30 апреля, а для речных круизов – до 1 июня.

"Туристы явно ожидали старта программы: туроператоры сообщают о шквале звонков, а первые бронирования были сделаны уже через минуты после начала акции. В основном, туры покупаются на февраль-март. Наибольшим спросом пользуется отдых в Сочи, Красной Поляне, Крыму, в санаториях Кавминвод, отелях Подмосковья, Казани, Калининграда, на горнолыжных курортах Кавказа, Башкирии, Кузбасса", — сообщила она.

По словам Тюриной, у туристов возникает значительно меньше вопросов по кешбэку, чем прежде – они уже хорошо понимают все условия действия программы.

"Во многих агентствах также отмечают, что акция кешбэка увеличила спрос на их услуги, традиционно низкий во второй половине января. В то же время, в некоторых региональных компаниях жалуются, что спроса на зимний отдых в России нет, что, по их мнению, отчасти связано с новой волной пандемии коронавируса и распространением "омикрона". Кроме того, очень многие объекты размещения сами продают свои номера, что лишает агентства части клиентов", — добавила она.

По условиям программы кешбэк составляет 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году для поддержания туротрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В 2022 году на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей.