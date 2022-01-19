"На заседании Градсовета прозвучала идея создать в центре Сочи тематический ландшафтный парк — рекреационную историко-культурную зону, перспективную для археологических изысканий. В будущем здесь возможно создать археологический парк, который может стать интерактивным филиалом Музея истории города-курорта Сочи под открытым небом", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в среду.

В заседании Градсовета при главе города приняли участие представители Сочинского городского отделения всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

"Территория в центре Сочи сохранила объекты историко-культурного наследия, такие как остатки крепостной стены форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела, казначейство и бывшее здание Индо-Европейского телеграфа. С этого места начинается градостроительная история Сочи", — отмечает пресс-служба.

В радиус исторического ядра города вошли улицы Кооперативная, Войкова, Москвина и Орджоникидзе.

"Совместно с сочинским отделением Союза архитекторов России мы готовим конкурс на лучший проект благоустройства этой территории, который планируем объявить уже в ближайшее время", — цитирует пресс-служба директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семена Вялкина.

Он считает, что в ходе работ могут быть выявлены иные объекты, обладающие признаками культурного и археологического наследия.