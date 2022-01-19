"Небольшая верфь по строительству древних судов открыла свои ворота на территории нашего Визит-центра. В ней уже установлена деревянная рыбацкая лодка "куренас", построенная по старинным технологиям. Именно на таких баркасах многие века подряд местные жители выходили на промысел в Куршский залив и Балтийское море", — сказала Большакова.

По ее словам, эта верфь станет одной из основных точек сразу двух новых туристических маршрутов, которые появятся уже в этом сезоне и будут рассказывать об истории судостроения, рыбного промысла и мореплавания со времен викингов и до наших дней. Один из них будет проходить по акватории Куршского залива — "От косы на материк", другой, "От музея до музея по реке времени", — по самой Куршской косе.

Посетителям верфи будет представлена наглядная картина строительства надёжных древних деревянных лодок при помощи старинных инструментов, их дальнейшего использования и доведения до совершенства. Именно эти суда, появившиеся в эпоху викингов, использовались до середины прошлого века, отметила Большакова.

"Реплика старинной верфи станет ярким дополнением к уже действующему музейному комплексу "Древняя Самбия", который является аналогом деревни викингов. Эти объекты представят туристам целостную картину жизни и быта на Куршской косе людей прошлых веков. Это будет яркий рассказ об историческом развитии косы, о жителях, природе, ремеслах и традициях", — пояснила пресс-секретарь.

Проект создания верфи и новых туристических маршрутов с названием "Общее наследие Куршского залива: от необычайного к знакомому — перекрестное наследие" был реализован в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Литва.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций — полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла".

В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Ежегодно Куршскую косу посещают десятки тысяч туристов. Она является одним из самых посещаемых мест в Калининградской области.