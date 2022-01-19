"В Ставропольском крае есть все необходимое для оказания медицинской помощи. С учетом этого, мораторий на использование QR-кодов, который мы ввели в прошлом месяце, решено продлить до 1 февраля", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

По данным пресс-службы, за последние месяцы в крае утроен запас лекарственных средств для амбулаторных ковид-пациентов, налажено обеспечение медицинским кислородом, подготовлен резерв средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что на данный момент более четверти краевого специализированного коечного фонда, насчитывающего свыше 3 тыс. мест для коронавирусных больных, свободно. Также при необходимости на Ставрополье могут быть развернуты около 1,5 тыс. дополнительных COVID-коек.

Также губернатор поручил министерству здравоохранения края сформировать в регионе достаточный запас тестов для выявления COVID-19, чтобы медицинские учреждения имели в распоряжении как минимум их месячный запас.

С 8 декабря 2021 года в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно было только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно было предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря действовали и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.

23 декабря 2021 года Владимиров подписал постановление, согласно которому в регионе до 20 января была приостановлена необходимость предъявления QR-кода о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 131,6 тыс. случаев коронавируса, 113,7 тыс. человек выздоровели, умерли более 6,3 тыс. пациентов.