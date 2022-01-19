По данным компании, доля таких перевозок в дальнем следовании выросла до 10%.

"В целом по сети РЖД в 2021 году курсировали 25 пар двухэтажных поездов на 19 маршрутах. Самые популярные: Москва — Брянск, Москва — Воронеж, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер, Санкт-Петербург — Мурманск и другие", — говорится в сообщении монополии.

Перевозки двухэтажными поездами растут, прежде всего, благодаря развитию их маршрутной сети. В частности, в 2021 году она расширилась маршрутами Москва — Чебоксары, Кострома — Белгород, Оренбург — Самара — Москва и Санкт-Петербург — Анапа.

"Развивать маршрутную сеть позволяют закупки подвижного состава. В 2021 году парк холдинга пополнили 90 двухэтажных вагонов. Из них 66 — новой модели с системой пневмоподвешивания и обновленным интерьером", — уточняют РЖД.

Всего в инвентарном парке компании сегодня 683 двухэтажных вагона.

Как сообщалось, по итогам 2021 года "дальними" поездами в РФ были перевезены 92 млн человек, что на 36,4% больше, чем в 2020 году, и примерно на 21% ниже уровня доковидного 2019 года, когда перевозки составили 116,5 млн человек. Пассажирооборот в дальних перевозках в прошлом году вырос на 39,2%, до 74,4 млрд пассажиро-километров.