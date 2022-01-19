"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", — заявили в российском дипведомстве.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Наталья Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны — переходного периода перед присоединением полуострова к России. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.

В июне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Поклонская "учит один из иностранных языков" и "демонстрирует желание действительно стать профессионалом во внешней политике".

Республика Кабо-Верде расположена на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки. Архипелаг состоит из 10 больших и 5 малых островов. Высшая точка страны — вулкан Фогу (2829 м). Протяженность береговой линии составляет 965 км. История Кабо-Верде начинается с середины XV века, когда острова были открыты португальскими мореходами. Площадь республики составляет 4033 кв. км, население — около 600 тыс. человек. Официальным языком является португальский. В Кабо-Верде мягкий климат с небольшим количеством осадков. Средняя круглогодичная температура воздуха в стране составляет около +25 градусов.

Архипелаг Кабо-Верде зависит от туризма на 17,7%. Страна славится своей креольской культурой, сочетающей португальские и африканские традиции, народной музыкой – морна – и многочисленными пляжами.