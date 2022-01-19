Соответствующий указ губернатора Евгения Куйвашева опубликован на официальном портале правовой информации региона в среду.

"Запретить на территории Свердловской области оказание услуг общественного питания с период с 23 часов до 6 часов. (...) До 27 января включительно запрет на оказание услуг общественного питания с 23 часов до 6 часов не применяется", — говорится в документе.

Исключения составят обслуживание на вынос и доставка заказов в ночное время, а также работа столовых, которые обеспечивают круглосуточное питание сотрудников предприятий и организаций. Также в полном объеме продолжат работу точки общественного питания в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных и автовокзалах.

Указ вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть в четверг, 20 января.

Также указом с 20 января запрещено "проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания" и проведение концертов и иных зрелищных мероприятий "вне специально предназначенных для их проведения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в том числе без использования посетителями посадочных мест".

Система QR-кодов начала работу на территории Свердловской области с 25 октября. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября этого года. Кроме того, в регионе была запрещена ночная работа развлекательных заведений и заведений общественного питания с 23:00 до 6:00. С 21 декабря по 20 января запрет на ночную работу был отменен, однако сохранялось требование о QR-кодах.