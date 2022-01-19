Пассажиропоток в прошлом году вырос по сравнению с "доковидным" 2019 годом на 31% и является рекордным для аэропорта, сообщила пресс-служба предприятия.

В том числе, 1,1 млн человек обслужено на внутрироссийских рейсах (рост на 42% к 2019 году и почти в 2 раза к 2020 году).

Согласно пресс-релизу, в прошедшем году основной прирост пассажиропотока происходил за счет перелетов по внутренним воздушным линиям, минуя Москву. Из Нижнего Новгорода в обход Москвы выполнялись рейсы в рамках регулярной полетной программы по 23 направлениям, ими воспользовались более 626 тыс. пассажиров, выполнено 6,7 тыс. рейсов. В течение года появились новые для нижегородского аэропорта направления — в Астрахань, Волгоград, Геленджик, Мурманск; после перерыва возобновились полеты в Калининград, Норильск, Уфу.

Традиционно популярными внутренними направлениями оставались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Краснодар.

Несмотря на действующие ограничения, на международных направлениях также зарегистрирован рост пассажиропотока. В течение года количество направлений международной полетной программы выросло до 22. Перелетами воспользовались 344 тыс. человек (рост на 4% к уровню 2019 года и в 11,7 раза к 2020 году). Несмотря на то, что в течение длительного периода действовал запрет на авиасообщение с Турцией, в летний период эта страна стала самой популярной для нижегородских путешественников. На курорты Анталии отправились почти 82 тыс. туристов.

Всего за 2021 год регулярные пассажирские перевозки из аэропорта Нижнего Новгорода выполняли 15 авиакомпаний по 42 направлениям.