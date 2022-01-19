"Со 2 февраля между Ереваном и Стамбулом будет начато авиасообщение", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, армянская авиакомпания Flyone Armenia и турецкая авиакомпания Pegasus получили от авиавластей двух стран разрешения на выполнение рейсов Ереван — Стамбул — Ереван частотой три раза в неделю.

14 января в Москве состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи МИД Армении заявил, что стороны договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию.

В минувший вторник спецпредставитель Армении, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил журналистам, что Ереван желает скорейшего начала с Анкарой субстантивных переговоров по открытию государственной границы между странами.

30 декабря 2021 года Армения приняла решение не продлевать запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021 года.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары из-за нерешенного карабахского конфликта.