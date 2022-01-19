Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации области в среду. Указ вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть в четверг, 20 января.

Так, без документа, удостоверяющего личность, и QR-кода запрещено посещать госорганы, органы местного самоуправления, госучреждения и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, базы отдыха, дома отдыха и санатории.

Кроме того, оперштаб региона сообщает, что указом "предписано перевести на дистант 30% работников" госорганам, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям региона.

"Для прочих работодателей эта мера носит рекомендательный характер. Исключения составляют все областные государственные медицинские организации, организации социального обслуживания граждан, государственные и муниципальные образовательные организации, государственные пожарно-технические учреждения", — сообщает оперативный штаб.

Система QR-кодов была введена на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется код, был расширен. Рекомендательный режим для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября.

Режим QR-кодов отменили в области с 28 декабря до 20 января для входа в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, массажные салоны, солярии, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты, торговые центры.

В оперштабе региона "Интерфаксу" пояснили, что пока режим QR-кодов для входа в данные учреждения отменен.