"Прирост, мы говорим про 2021 год, составил больше 50%. Где-то порядка 10 млн граждан посетили особо охраняемые природные территории. К цифрам 2020 года — порядка 6,4 млн", — сказал Козлов в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

"Мы увидели сегодня востребованными у людей — это Кавказский заповедник. Из 500 тыс. людей, которые в этом году его посетили, прирост — 200 тыс. Это Курильская территория, Камчатка, это "Земля леопарда" (национальный парк) — преодолела рубеж в 10 тыс. человек", — отметил он.

Министр рассказал, что подготовлен законопроект об экологическом туризме. "Наша задача — в ближайшие месяцы этого года этот документ должен появиться на площадке Государственной Думы, и я стопроцентно уверен, что депутаты нас поддержат", — сказал Козлов и отметил, что ставит задачу, чтобы этот проект стал законом в текущем году.

Также глава Минприроды сообщил, что в текущем году была проделана работа по созданию заповедников в Крыму и в Республике Коми, а также была увеличена территория Даурского государственного природного заповедника. "До конца 2024 года мы планируем еще восемь таких территорий (заповедников и национальных парков) сделать", — отметил министр.