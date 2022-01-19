Основные аэропорты регионов Поволжья сообщают об увеличении пассажиропотоков по сравнении с прошлыми новогодними праздниками, а некоторые — даже относительно "доковидного" периода.

Так, по данным пресс-службы Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова, его пассажиропоток с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года составил 53,5 тыс. человек. За прошлые праздники в нем было обслужено почти 31 тыс. пассажиров. Этот показатель таким образом увеличился в 1,7 раза.

Всего за этот период полеты из Нижнего Новгорода выполняли 11 авиакомпаний по 29 направлениям. Год назад направлений у того же числа авиакомпаний было вдвое меньше — 14.

В пресс-службе саратовского Международного аэропорта "Гагарин" "Интерфаксу" сообщили, что в новогодние праздники с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года аэропорт обслужил свыше 37,5 тыс. пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом 2020-2021 гг (24,4 тыс. человек) пассажиропоток в новогодние праздники вырос на 53,6%.

Существенно увеличил пассажиропоток в новогодние праздники и Международный аэропорт "Казань" им. Габдуллы Тукая: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года он обслужил 105,2 тыс. пассажиров, что на 47,4% больше аналогичного периода 2020-2021 годов.

О росте пассажиропотока в сравнении с прошлыми новогодними каникулами сообщает и пресс-служба аэропорта Ижевска.

По ее данным, с 30 декабря по 9 января воздушная гавань обслужила 178 рейсов и 20,5 тыс. пассажиров, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 77% — за новогодние праздники 2020 года.

Через пермский аэропорт (Больше Савино) авиакомпании в период с 30 декабря по 8 января перевезли 56 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем годом ранее. Что касается "доковидного" периода, то в новогодние праздники с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года аэропорт Прикамья обслужил 53 тысячи 456 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта "Курумоч", с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года было обслужено 89,1 тыс. пассажиров. Самый интенсивный трафик зафиксирован 30 декабря и 3 января, когда услугами воспользовались 9,3 тыс. человек. Между тем с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года "Курумоч" обслужил более 87 тыс. пассажиров.

Большинство жителей Поволжья в минувшие праздники путешествовали по России, и самыми популярными направлениями во всех перечисленных аэропортах стали обе российские столицы и Сочи. В эти три города больше всего перелетов в каникулы было и из Оренбурга.

Активно жители ПФО летали и в другие города России.

Популярными направлениями стали Краснодар — в него часто летали из Нижнего Новгорода и Казани, — Калининград (из Нижнего Новгорода и Перми), Новосибирск (из Перми и Самары).

Жители Нижнего Новгорода в минувшие праздники также летали Екатеринбург и Ростов-на-Дону, Казани — в Симферополь и Минеральные Воды, жители Самары — в Сургут.

Лидерами по международным перелетам из Поволжья стали курорты Египта — Хургада и Шарм-эль-Шэйх, об этом сообщают пресс-службы аэропортов Нижнего Новгорода, Казани, Перми и Самары. На третьем месте по популярности — Стамбул.

Стамбул был одним из популярных направлений у жителей Нижнего Новгорода и Казани, Анталья — у жителей Казани и Самары, Ереван — Нижнего Новгорода и Саратова. Среди заграничных вылетов из аэропорта Казани также называется Дубай, из Нижнего Новгорода — Баку, из Саратова — Худжанд (Таджикистан).