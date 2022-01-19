По маршруту "Пермь-II — Чусовская" будет курсировать один пятивагонный состав "Ласточки", электричка будет ежедневно осуществлять по три отправления с каждой конечной станции. Время в пути составит 2 часа 23 минуты. Стоимость проезда — 261 руб.

Отмечается, что это будут дополнительные рейсы к уже существующим маршрутам по этому направлению.

"Жители и гости Прикамья едут на горнолыжные курорты и на сплавы по местным рекам. Запуск "Ласточек" от Перми до Чусового и максимальное сокращение времени в пути даст новый импульс развитию туристической сферы в этой части региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Махонина.

В настоящее время в крае "Ласточки" курсируют на направлениях из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск и в столицу соседнего региона — Екатеринбург.

Как сообщалось, "Российские железные дороги" (РЖД) в 2022г поставят несколько пятивагонных составов "Ласточка" на полигон Свердловской железной дороги для развития пригородных перевозок в Пермском крае.

Власти региона рассматривают запуск поездов по маршруту "Пермское центральное кольцо" в рамках проекта "Компактный город". Проект предполагает создание в Пермской агломерации опорного железнодорожного каркаса, охватывающего большинство территорий. Кольцевой маршрут свяжет лево- и правобережную части краевой столицы.

Также рассматривается запуск пригородных маршрутов из Краснокамска в Голованово, из поселка Ферма в Левшино и другие. Предусмотрено создание двух транспортно-пересадочных узлов — "Пермь-2" и "Краснокамск".