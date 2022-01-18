"Повышенные цены на авиатопливо оказывают давление на эксплуатационные расходы авиакомпаний, в то время как доходная часть страдает от отмены рейсов в связи с "омикроном". Это может задержать финансовое восстановление авиакомпаний после кризиса", — говорится в сообщении IATA, распространенном во вторник.

В III квартале прошлого года благодаря росту пассажиропотока и развитию грузовых перевозок авиакомпаниям удалось снизить давление на операционную рентабельность, отмечает ассоциация. Общий операционный убыток отрасли составил 2,6% от выручки против убытка в 13,6% от выручки за II квартал.

Чистый денежный поток от операционной деятельности, в соответствии с выборкой из 58 авиакомпаний, в III квартале составил -1% от выручки. Это значительно лучше в сравнении с показателем III квартала 2020 года (около -50%), отмечает IATA, однако намного слабее результата II квартала (26%).

"Число бронирований зарубежных поездок в будущем снижается из-за новых ограничений. Это негативно скажется на денежном потоке некоторых авиакомпаний северного полушария этой зимой", — говорится в сообщении IATA.