Согласно презентации, представленной Фри на заседание Комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам Консультативного совета NASA, полет пройдет 31 марта.

В декабре директор по пилотируемым космическим программам Кэти Людерс сообщала, что полет пройдет 28 февраля.

Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. Ранее она сообщала, что в экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в $ 55 млн. Полёты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.

Ранее доставка космических туристов на МКС осуществлялась только российскими космическими кораблями "Союз".