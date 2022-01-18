"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 265 случаев (21,4%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по каждому случаю заражения проведено эпидемиологическое расследование, установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы или госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

в Роспотребнадзоре подчеркивают, что наибольшее число завозных случаев связаны с туристическими поездками в Турцию, Доминиканскую Республику, Египет, Испанию и другие страны. В возрастной структуре заболевших дети не зарегистрированы.