В том числе, на внутренних воздушных линиях перевезено 2,4 млн пассажиров, на международных — 606 тыс. пассажиров.

Сообщалось, что в 2020 году "Курумоч" обслужил 1,7 млн человек. Таким образом, в 2021 году пассажиропоток увеличился на 77% относительно предыдущего года. При этом пассажиропоток практически соответствовал показателю "доковидного" 2019 года, когда услугами авиаузла воспользовались 3 млн 10 тыс. человек.

Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали в 2021 году Сочи, Сургут, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Анапа.

"Наибольшая динамика отмечена на рейсах в Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Тюмень и Нижний Новгород. При этом пассажиропоток в аэропорты Москвы сократился на 13% и составил 1,2 млн", — отмечается в сообщении.

На внутренних направлениях заметный рост показали межрегиональные перевозки: по сравнению с 2019 годом пассажиропоток на регулярных рейсах, минующих Москву, вырос на 45% и впервые превысил 1 млн человек (787 тыс. человек в 2020 году — ИФ).

Возможностью путешествовать по международным маршрутам в прошлом году воспользовались 606 тыс. человек, что на 23% меньше, чем в 2019 году.

В 2021 году пассажирские рейсы из Самары осуществлялись по 91 направлению, из которых 46 регулярных. Самарский аэропорт сотрудничал с 19 авиакомпаниями на регулярной основе.