"С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алма-Аты, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", — написал Уали во вторник в соцсети.

Ранее было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных 10-ти регионах.

"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", — отметил он.

Режим ЧП был введен в Казахстане после того, как начавшиеся в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране.

5 января в связи в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области, а затем и в остальных регионах страны. Чрезвычайное положение вводилось на период до 19 января.