"По аналитическим данным, турпоток в регион в 2021 году составил более 300 тысяч человек, в то время как в предыдущем году регион посетили всего 257 тысяч туристов; количество экскурсантов составило 1 370 тысяч человек, что на 27% больше, чем в прошлом году", — отмечается в сообщении.

В новогодние и рождественские праздники гостиницы в Пскове были почти полностью заполнены отдыхающими, в районах и на базах отдыха загрузка была от 20% до 60%.

"В основном регион посещали индивидуальные туристы, семьи с детьми. Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места и не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре. Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Твери", — отметили в комитете.

Точкой притяжения помимо традиционных Пскова, Изборска, Печор, Пушкинских Гор стала деревня Самолва Гдовского района, куда туристы ехали, чтобы увидеть новый мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной" и познавательные частные музеи "Ледовое побоище" и "Самолвовский амбар".

"За все историю музея "Ледовое побоище" впервые количество посетителей на новогодние праздники достигло 400 человек", — подчеркнули в комитете по туризму.

По данным комитета, туристы стали больше интересоваться интерактивными программами. Псково-Изборский музей отметил спрос на единый билет, по которому можно посетить сразу все объекты музея в Пскове. Популярным объектом на новогодних каникулах был Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь.

В Великих Луках также отмечен больший поток туристов, чем в прошлом году, одним из основных "магнитов" стал развлекательный парк "Луки-Парк", в котором работали все аттракционы, были организованы ледяные горки и каток.