Как уточнили в компании, туристы прилетели в Доминикану по путевкам туроператора, но приобрели экскурсии у местных "уличных турагентств".

"После ДТП с направлявшимся на экскурсию автобусом четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются. Все туристы застрахованы", — пояснили в компании.

В Anex Tour также добавили, что туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку. Вылеты туристов в РФ запланированы 19 и 20 января.

Направлявшийся на экскурсию в Саману автобус с туристами попал в понедельник в ДТП в Доминиканской Республике, пострадали шестеро российских граждан, в том числе один ребенок. Авария произошла на шоссе Баваро – Макао-Мичес, примерно в двух километрах от отеля Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Водитель автобуса погиб.