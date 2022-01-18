"На сегодня в Подмосковье оформлено более 150 тысяч "Пушкинских карт". При помощи них юные жители купили свыше 13 тысяч билетов, из которых 11,2 тысячи — в театры, более 1 тысячи — в музеи", — говорится в сообщении.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" для молодых людей от 14 до 22 лет стартовала 1 сентября 2021 года.

В прошлом году на "Пушкинскую карту" было начислено 3 тыс. рублей, а в начале 2022 года — 5 тыс. рублей. На эти средства обладатели карты могут купить билеты в учреждения культуры, участвующие в программе.

Всего в Московской области в программе участвуют 74 культурных объекта: 39 домов культуры, 16 театров, 15 музеев, 3 концертные организации и 1 библиотека, отметили в пресс-службе ведомства.