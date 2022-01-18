"Авария с участием туристических автобусов произошла на шоссе Баваро Макао-Мичес, примерно в двух километрах от Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. В результате ДТП 15 человек пострадали, среди них — шестеро граждан РФ, в том числе один несовершеннолетний. Погиб один человек, это водитель одного из автобусов", — сообщают СМИ.

По данным полиции, лобовое столкновение двух автобусов произошло на узком участке дороги в момент, когда дорожное покрытие было мокрым.

Автобус с туристами предположительно направлялся на экскурсию в Саману. В других автобусах находились сотрудники гостиницы Bahia Principe и работники транспортной компании для перевозки туристов Transporte Bule (Bule Hotel and Tourism Personnel Company).

Причины аварии пока не известны, сотрудники полиции работают на месте происшествия.