"Таиланду из-за достаточно сложных условий въезда непросто конкурировать с доступными пляжными направлениями, но и провальным спрос на туры в королевство назвать тоже нельзя. Туристы активно бронируют путевки в Таиланд как на новогодние праздники, так и на февраль-март. Наиболее популярен у россиян среди доступных курортов Пхукет. По оценкам туроператоров, сейчас из России на остров приезжают примерно 2-2,5 тыс. туристов в неделю", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, увеличение объемов перевозки на Пхукет стало одной из причин подросшего спроса на отдых в Таиланде. При этом цены как на авиаперевозку, так и на сами туры заметно выросли.

С декабря "Аэрофлот" летает на Пхукет три раза в неделю. Также есть рейсы "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и S7 из Москвы и регионов до Бангкока, но они удобны для туристов, которые планируют отдыхать на Самуи. На Пхукет возможно добраться только прямыми рейсами, на ближайшие даты перелет из Москвы на курорт в одну сторону обойдется от 20 до 45 тыс. рублей, из регионов – от 56 тыс. рублей и выше.

"Средний чек на туры в Таиланд, по данным ряда туроператоров, сейчас находится на уровне 160 тыс. рублей на двоих на 10 дней без перелета. Это чуть дешевле новогодних цен, но в любом случае существенно дороже, чем до пандемии. В среднем по рынку средний чек тура в Таиланд вырос в 2-2,2 раза, в ряде компаний гораздо больше", — отметила Ломидзе.

Кроме того, как пояснили в АТОР, изменились и предпочтения российских туристов. Если раньше у российских туристов в Таиланде пользовались большим спросом трехзвездочные отели, то сейчас путешественники выбирают преимущественно высококлассные гостиницы, поскольку вариантов размещения категории 3*, входящих в систему SHA +, мало и цены на них довольно высокие.

Российские туристы с 1 сентября 2021 года могут въезжать в Таиланд по схеме Sandbox ("Песочница"), если они получили две дозы прививки "Спутник V". Для отдыха в настоящее время открыты Пхукет, провинции Краби, Пхан нга и Сурат-Тхани (только острова Самуи, Пханган и Тао).

Туристы, переболевшие коронавирусом, могут въезжать после получения одной дозы вакцины, если у них есть справка на английском языке о перенесенной болезни. Требование о вакцинации не распространяется на детей до 18 лет, если они въезжают в сопровождении родителей.

Для посещения Таиланда туристам нужно оформить разрешение на въезд Thai Pass. Также потребуется бронирование отеля из утвержденного списка SHA+ на 7 дней пребывания и предоплата двух ПЦР-тестов. Кроме того, туристам нужно приобрести страховой полис с покрытием $50 тыс., включающий лечение от коронавируса.

Все путешественники старше 6 лет после 16 декабря должны иметь при въезде в Таиланд справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за 72 часа до поездки.