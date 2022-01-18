"Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по проработке всех вариантов воссоздания "висимской кукушки" — узкоколейной железной дороги вблизи Нижнего Тагила", — говорится в сообщении.

С данной инициативой к главе региона обратился сенатор Эдуард Россель.

"Он (Россель — ИФ) предложил подумать, как восстановить узкоколейку. Связать ее с "Горой Белой", сделать туристическим объектом и использовать по назначению — привозить сюда людей", — написал Куйвашев на своей странице в инстаграме.

Он подчеркнул, что аналогичным путем идут зарубежные страны. Кроме того, в Свердловской области уже есть опыт эксплуатации узкоколейки — в Алапаевске.

"Идея мне очень нравится. Но, по сути, придется заново уложить рельсы. Под спецзаказ изготовить шпалы нужного размера. Построить целых 13 мостов. Прежде чем замахнуться на такой проект, я поручил все посчитать, изучить юридические вопросы. Через месяц мне доложить. Если мы возьмемся, нам нужны будут партнеры. СвЖД и Евраз уже подтвердили свой интерес", — уточнил глава региона.

По поручению губернатора курировать эту работу будет его заместитель Дмитрий Ионин.

"Специалисты на этот момент признали проект обладающим большим туристическим потенциалом. Кроме того, по их мнению, с технической точки зрения его реализация выглядит вполне выполнимой", — сообщают в департаменте информполитики.

По данным департамента, ранее тагильчане называли узкоколейную железную дорогу "висимской кукушкой", она начала работать в 1897 году. Поезда по узкоколейке проходили, в том числе через расположенные в этом районе демидовские заводы — Авроринский, Антоновский, Черноисточинский и Висимо-Шайтанский. По железной дороге также активно передвигались пассажиры — в 1970-е годы по ней проезжали до 30 тыс. человек в год.

Движение пассажирских поездов полностью прекратилось в 1998 году. К 2008 году тепловозы, дрезины и вагончики распродали.