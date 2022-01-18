"До 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы", — написал Собянин в своем блоге во вторник.

Ранее это требование действовало до 25 февраля.

Во вторник в Москве также продлили действие домашнего режима для жителей старше 60 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Находиться дома они должны будут до 1 апреля.

При этом мэр заявил, что система здравоохранения пока справляется с ситуацией. Поэтому дополнительных ограничений в столице не требуется.

"Другие ограничения мы будем планировать только исходя из ситуации с перегрузкой медицинской системы. До тех пор, пока она справляется, на мой взгляд, каких-то ограничительных дополнительных мер можно не вводить", — сказал Собянин на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

При этом мэр российской столицы отметил важность соблюдения требований Роспотребнадзора.