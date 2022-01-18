"В настоящее время экономический подход к отрасли туризма более важен, чем культурологический, поскольку туризм — отрасль экономики непроизводственной, развитая туристическая инфраструктура — весомая часть дохода в областной бюджет. Вся индустрия гостеприимства: отельно-гостиничный бизнес, предприятия питания и сферы услуг — это серьезный сектор экономики", — отметил глава региона.

Министерство культуры, по словам губернатора, будет вплотную заниматься обширным блоком работы: вопросами сохранения и развития культуры.

"Это четко определит ответственных за исполнение поставленных задач, и соответственно повысит эффективность работы в данном направлении", — подчеркнул Любимов.

Губернатор напомнил, что в этом году в регионе началась реализация управленческой реформы совместно с РАНХиГС при президенте РФ. В конце прошлого года была презентована обновленная Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года, основной принцип которой — сервисность и ориентированность на запросы людей. Он добавил, что внедрение этих принципов требует нового качества управления, и такие изменения были анонсированы.