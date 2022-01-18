"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней", — сказала Голикова на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Кроме того, по словам вице-премьера, в ближайшее время будет подготовлен еще ряд изменений, которые будут приняты постановлениями главы Роспотребнадзора.

"Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, будем это осуществлять", — добавила она.

Ранее Голикова сообщила, что в России зафиксировано более 1,6 тыс. случаев заболевания "омикрон"-штаммом коронавирусной инфекции, при этом по факту заболевших в стране больше.