"По состоянию на утро сегодняшнего дня по результатам секвенирования в России выявлено 1 тыс. 682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию, но результаты секвенирования позволяют нам прогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса", — сказала Голикова на совещании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, случаи заболевания "омикроном" зарегистрированы в 42 регионах страны, за последние полгода за пределы РФ не выезжали более 70% заболевших.

Вице-премьер подчеркнула, что на основе проводимых исследований, на острые респираторно-вирусные инфекции приходится 54,5%, внебольничные пневмонии — 4,1%, на бессимптомную форму течения заболевания — 41,4%.

"Обмениваясь информацией с коллегами из-за рубежа, ожидаем, что изменения вируса будут направлены в сторону снижения его патогенности и повышения контагиозности. Тем не менее, международные данные свидетельствуют об увеличении заболеваемости "омикроном" у детей", — сказала Голикова.