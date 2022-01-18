Документ подписали вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и генеральный директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Как сообщает пресс-служба банка, соглашение направлено на развитие туризма в стране: стороны планируют совместное участие в проектах по строительству, реконструкции, реставрации и эксплуатации объектов туристической инфраструктуры – гостиниц, пансионатов, деловых и туристических центров, курортов для активного отдыха.

"В приложении к соглашению представлен список конкретных проектов, по которым Сбер и Корпорация рассмотрят возможность совместного участия, включает 13 туристических объектов в Хабаровске, Воронеже, Екатеринбурге, Перми и Пермском крае, Иркутске, Республике Бурятия, Московской и Белгородской областях. Эти объекты находятся в разной степени готовности", — говорится в сообщении.

Сбербанк намерен участвовать в их финансировании, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, предоставлять корпорации банковские гарантии и другую поддержку.