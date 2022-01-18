"Новые трассы расположены на самом популярном для катания Южном склоне хребта Аибга. Синяя трасса для райдеров среднего уровня подготовки получила название "Календула", а красная, для опытных горнолыжников и сноубордистов – "Черника". Их общая протяженность составляет 3 км, в итоге на курорте теперь доступно 105 километров трасс. Кроме того, на Южном склоне, на высоте 1950 метров над уровнем моря начал работать новый ленточный подъемник с галереей "Пегас", — говорится в сообщении.

В преддверии текущего зимнего сезона были также расширены трасса "Явор" от верхней станции подъемника "Тундра" до нижней станции канатки "Крокус", трасса "Горизонт" на отметке 1650 метров над уровнем моря, трасса "Тритон" выше 1900 метров над уровнем моря. В районе пересадки канатных дорог "Волчья скала", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка, что удобно для катающихся.

Всего, по словам заместителя гендиректора "Розы Хутор" Сергея Чернова, на курорте теперь 52 трассы всех уровней сложности – от зеленых до черных, все они сертифицированы специальными организациями. Также открыты два сноупарка – на высоте 1550 метров для новичков и для опытных райдеров и профессиональный "Стешпарк", где фигуры сделаны в грунте с использованием деревьев и естественного ландшафта.

"Мы очень внимательно следим за пожеланиями гостей и каждый год совершенствуем инфраструктуру. Новым трассам и подъемникам курорта часто присваиваются названия растений, произрастающих на территории "Роза Хутор". Это, в том числе, символизирует бережное отношение к богатому культурному и природному наследию региона", — подчеркнул Чернов.